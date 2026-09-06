Así es la bonita amistad que une a las dos pequeñas estrellas de Una nueva vida y En tierra lejana

Kuzey Gezer es uno de los niños más prometedores de la televisión turca. A su temprana edad, ha ganado hasta dos premios por su participación en En tierra lejana, dejando claro que su carrera solo está arrancando.

Y es que su papel como Cihan ha robado los corazones de millones de personas por todo el planeta. Un personaje adorable que guarda una estrechísima relación con su tío Cihan, al que considera su propio padre. Es uno de los ejes de la serie y sin este pequeño intérprete nada sería lo mismo.

Siguiendo en Turquía, Una nueva vida ha sido otro de los grandes éxitos del país. La historia de los Korhan ha calado en personas por todo el planeta y, de cara a su final, pudimos conocer a uno de los personajes más queridos de todos: Duru.

La hija de Seyran y Ferit ha entrado con fuerza para los últimos capítulos y buena parte de su impecable acogida se debe a la niña que se pone en su piel: Sara Yilmaz. Al igual que Kuzey, es candidata a convertirse en una de las mejores intérpretes de su generación.

Ahora bien, ¿sabías que ambos comparten una "hermosa amistad"?

Tal y como han compartido desde las redes sociales de Sara, los dos lo pasan en grande cuidándose mutuamente. En un breve vídeo, se les puede ver poniéndose crema de sol, mientras lo pasan en grande.

Teniendo en cuenta esta bonita relación de amistad, la fama que los rodea hoy en día y la larga trayectoria que tienen por delante, no sería raro verlos compartir pantalla una misma producción. Un verdadero sueños para todos aquellos que disfrutan semana tras semana tanto de En tierra lejana como de Una nueva vida.