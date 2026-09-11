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Una nueva vida

Las escenas de Una nueva vida que todavía nos ponen los pelos de punta

Desde el primer encuentro de Seyran y Ferit hasta las pérdidas, traiciones y secretos que han marcado a los Korhan, la serie nos ha dejado escenas que ya forman parte de su historia.

Seyran y Suna, en Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Seyran y Ferit han vivido momentos de todo tipo durante su historia: amor, pérdidas, traiciones, reencuentros y situaciones que han puesto a los Korhan al límite. Repasamos algunas de las escenas que más nos han marcado antes de su último capítulo.

Ferit elige a Seyran en lugar de Suna

Todo estaba preparado para que Ferit se casara con Suna, pero en el último momento cambió de planes y eligió a Seyran. Lo suyo fue un flechazo a primera vista. Aprovechando que a Suna se le cayó la bandeja de los cafés a causa de los nervios y que en ese momento apareció Seyran para ayudar a su hermana mayor, el destino dio un giro radical para los tres.

Suna

Seyran no quería casarse, pero su padre la obligó. Con el paso del tiempo, terminaron enamorados. Ahora, son padres de dos niños: Tesko y Duru. Un matrimonio consolidado que ha sobrevivido a todo tipo de obstáculos.

La trágica muerte de Fuat

Fuat perdió la vida en un accidente de tráfico. Antes, pudo despedirse de Ferit sin imaginar que sería la última vez que se verían. Su muerte fue uno de los golpes más duros para los Korhan y dejó a Ferit destrozado.

El disparo de Tarik a Ferit

Ferit y Seyran estaban intentando escapar juntos cuando Tarik apareció armado. Ferit se enfrentó a él para proteger a Seyran, pero Tarik le disparó y lo dejó gravemente herido. Por suerte y contra todo pronóstico, consiguió recuperarse.

Seyran y Ferit

La infidelidad de Orhan con Ifakat

Orhan e Ifakat mantuvieron su relación en secreto durante mucho tiempo, pero Gülgün los pilló. La escena supuso un duro golpe para ella y destapó una de las grandes traiciones dentro de la mansión Korhan. Luego, Halis, al enterarse, fue muy duro con su hijo y con Ifakat, avergonzado por lo ocurrido.

Suna, novia a la fuga. Abidin, un Korhan

Suna y Abidin decidieron luchar por su amor pese a todos los obstáculos que encontraron en el camino. Los dos intentaron escapar y empezar una vida juntos, protagonizando una de las huidas más recordadas de la serie. También fue inolvidable el día que

Abidin descubrió que su historia con los Korhan era mucho más cercana de lo que imaginaba. El joven, que durante tanto tiempo trabajó para la familia, supo finalmente que también pertenece a ella y que es sobrino de Halis Korhan.

La enfermedad de Seyran

Los médicos le comunicaron que padecía una grave enfermedad. La noticia cambió sus planes y obligó a la joven a enfrentarse a un futuro que nunca había imaginado. Por suerte, con el paso del tiempo, consiguió recuperarse.

A pesar de todo lo que han vivido, todavía nos queda un último capítulo para cerrar las historias de los Korhan. Han sufrido, han llorado, han reído y se han enamorado, pero, sobre todo, han seguido adelante juntos. Ahora solo queda descubrir cómo termina su historia.

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