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En tierra lejana | 21 de abril

¡Sorpresa en la mansión! El momento más tierno de Cihan y Alya para celebrar el cumpleaños de su príncipe

El salón de los Albora se ha llenado de magia y globos para dar una sorpresa inolvidable al pequeño Cihan Deniz. Un oasis de felicidad donde Alya y Cihan han dejado atrás sus problemas para ver sonreír al rey de la casa.

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¡Sorpresa en la mansión! El momento más tierno de Cihan y Alya para celebrar el cumpleaños de su príncipe

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Hay momentos que valen más que mil guerras, y hoy ha sido uno de ellos. Cihan ha querido que el cumpleaños del pequeño Cihan Deniz fuera inolvidable y, con la ayuda de toda la familia, ha preparado una sorpresa que ha dejado al niño sin palabras. “¿Es una fiesta de cumpleaños para mí?”, preguntaba el pequeño al ver el salón decorado y a los suyos esperándole.

El instante más especial ha llegado cuando Alya ha aparecido con la tarta mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. La conexión entre Cihan y Alya ha sido mágica: juntos han ayudado al pequeño a pedir un deseo "muy, pero que muy bien pensado" antes de soplar las velas. Por un momento, no han sido el jefe de un clan y una doctora atrapada; han sido dos padres volcados en la felicidad de su niño.

Risas, abrazos y fotos para el recuerdo han marcado una tarde donde el pequeño ha sido coronado como el auténtico rey de la mansión. “Has criado a un hijo maravilloso”, le reconocía Cihan a Alya, dejando claro que, por encima de apellidos y conflictos, lo más importante es el bienestar del pequeño. ¡Felicidades, campeón!

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