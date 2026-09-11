Inés se rompe al encontrar a Isabela sin vida en el jardín y toma una decisión: volverá de inmediato a Punta do Bico

Isabela le pidió a Inés hace unos días volver a Galicia para poder terminar allí su vida. La empleada de los Valdés sentía que su cuerpo ya no rendía como antes y echaba mucho de menos su tierra.

Inés le prometió que así sería, pero hasta ahora no podía confirmarle cuando sería su vuelta. Justo cuando la mujer de Gustavo iba a contarle que ya podía partir hacia Galicia, se ha encontrado a Isabela sin vida sentada en una silla en el jardín. Ella llevaba días encontrándose cansada, pero Inés no se imaginaba que su situación era tan grave.

Los Valdés han organizado un entierro para despedir a la mujer que los ha acompañado tantos años en la intimidad e Inés no ha podido ocultar lo destrozada que se encuentra. Para ella, Isabela era como de su familia.

Al terminar la ceremonia, Gustavo le ha confirmado a su mujer que ha encontrado un comprador para el Ingenio y le ha contado que ha alquilado una casa en La Habana. A Inés no le ha hecho ninguna gracia escuchar esas palabras y le ha dejado claro su postura: “Volveremos a casa contigo o sin ti”.

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