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Así se divierten los actores de En tierra lejana fuera del set: baile, risas y mucho ritmo

En En tierra lejana los problemas no dan un respiro a los personajes, pero entre rodaje y rodaje los actores encuentran tiempo para pasarlo bien.

Cihan Albora

Cihan y Alya intentan dejar atrás su dolor ante el impresionante paisaje de Mardin

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit Kaya, el actor que interpreta a Demir, ha compartido un divertido vídeo en el que aparecen varios de sus compañeros bailando juntos. Música, risas y un baile muy turco en el que los hombros llevan buena parte del protagonismo.

Los actores se animan unos a otros, una escena que poco tiene que ver con la tensión que viven sus personajes en la serie.

El actor que interpreta a Demir ha querido compartir con sus seguidores esta parte más desenfadada del rodaje. El baile también tiene su protagonismo. Los actores siguen los pasos al ritmo de la música, con el característico movimiento de hombros que forma parte de muchos bailes tradicionales y populares en Turquía.

Las imágenes han provocado numerosos comentarios de los seguidores, encantados de ver a los actores de En tierra lejana disfrutando juntos cuando no están metidos en la piel de sus personajes.

Porque si dentro de la serie Demir, Cihan, Alya y compañía tienen motivos de sobra para estar serios, fuera del set parece que hay tiempo para unas risas y un buen baile.

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