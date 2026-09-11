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Mejores momentos | Capítulo 2

Inés irrumpe el paseo de Catalina con José y su hija estalla contra ella: “No soporta verme feliz”

La joven no perdona a doña Inés que haya interrumpido su momento a solas con José y siente que nunca se preocupa por su felicidad.

Inés irrumpe el paseo de Catalina con José y su hija estalla contra ella: “No soporta verme feliz”

Inés irrumpe el paseo de Catalina con José y su hija estalla contra ella: “No soporta verme feliz”

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Patri Bea
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A pesar de que a doña Inés no le parecía buena idea por los problemas en los que está metido su marido, la fiesta de cumpleaños de Catalina ha podido celebrarse. Eso sí, en mitad de la celebración, unos hombres se han presentado en su casa preguntando por Don Gustavo y han mencionado a su hija, algo que ha preocupado aún más a la mujer del empresario.

Inés y su hija Jaime han buscado como locos por toda la fiesta a Catalina, temiendo que esos matones le hubiesen hecho algo malo. Sin embargo, la joven estaba paseando tranquilamente con José, un joven que le interesa especialmente.

Minutos después, Inés los ve y le echa en cara a su hija que se haya ausentado sin avisar y le dice que la fiesta ha acabado. “¿Por qué me hace esto? No soporta verme feliz”, estalla la joven contra su madre.

La mujer de Gustavo le ordena a Catalina que se marche a su habitación y ella termina la discusión con un “Te odio”. Parece que Inés y Catalina no terminan de entenderse… ¿Sospecharán en algún momento que no llevan la misma sangre?

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