Las trabajadoras del aserradero comparan a Clara con doña Inés: “Nos animaba a pelear por lo que era justo”

Clara ha crecido en un entorno muy distinto al de Catalina, pese a ser la auténtica hija de doña Inés. Nadie sospecha que Renata intercambió a las niñas al nacer. Aun así, Clara ha heredado de la señora del pazo su amor por los libros y la lectura.

Renata le ha pedido a Fermín que envíe a Clara trabajar al aserradero. Aunque no siente un gran afecto por ella, teme que permanezca demasiado tiempo en el pazo y que Domingo, con su carácter violento, pueda llegar a hacerle daño como ya ha hecho con ella.

En el aserradero, Clara ha entablado una buena amistad con Esther, aunque el resto de las trabajadoras la miran con desconfianza por saber que vive cómodamente en el pazo de los Valdés. Además, la responsabilizan del accidente laboral sufrido por Santiaguiña.

“Si el aserradero funciona es gracias a vosotras. Deberíais tenerlo más fácil”, les ha dicho Clara con el objetivo de animarlas a defender sus derechos a pesar de las críticas. “Hablas igual que doña Inés”, le ha respondido una de ellas, dándole la razón.

Tras escuchar esas palabras, Clara se ha quedado pensativa, aunque pronto su atención se ha desviado hacia Celso, un marinero al que ha visto de lejos y que se ha acercado a hablar con ella. ¿Qué hará ahora la joven?

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