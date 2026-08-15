La confesión de Hamada cambia por completo el caso Boran... ¿o es una trampa?

Después de viajar hasta Siria siguiendo nuevas pistas sobre el asesinato, Cihan, Kaya y Şahin por fin han conseguido localizar a Hamada.

Cuando parecía que todas las respuestas estaban a punto de salir a la luz, el hombre ha roto su silencio. "Yo no maté a Boran. Fue Nadim quien dio la orden", ha asegurado antes de morir.

La confesión ha dejado descolocados a Cihan y Kaya. Si las palabras de Hamada son ciertas, el responsable intelectual del crimen sería Nadim, el padre de Demir Baybars.

Şahin no ha podido ocultar su alivio al comprobar que, al menos según esa versión, su padre Ecmel no estaba implicado. Sin embargo, Cihan ha preferido mantener la cautela mientras intentaba comprender todo lo que acababa de escuchar.

Lo único que ha tenido claro es que, si Nadim está detrás de la muerte de Boran, piensa hacérselo pagar. "Nadim se ahogará en su propia sangre", ha sentenciado Kaya.

Pero... ¿está diciendo Hamada toda la verdad? ¿Es realmente el verdadero Hamada o todo forma parte de un nuevo plan de Ecmel para desviar la investigación? Las respuestas todavía tendrán que esperar.