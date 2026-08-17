Daniella Bustamante cumple 18 años: ¿seguirá los pasos de sus padres o elegirá una vida discreta?

Al fin ha llegado el día. Daniella Bustamante, la única hija en común de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple hoy 18 años e inicia su andadura en la vida adulta. Una fecha muy señalada en la que la joven, que ya lleva tiempo asomándose a la esfera pública, adquiere la edad legal para decidir qué rumbo quiere dar a su futuro.

Sus propias redes sociales

Durante los últimos meses, Daniella ha comenzado a mostrarse tal como es, demostrando que tiene voz propia más allá de la sombra mediática de sus padres. Con perfiles activos en Instagram y TikTok donde acumula miles de seguidores, comparte contenido muy similar al de cualquier chica de su edad; eso sí, siempre con la madurez que la caracteriza, según han contado en más de una ocasión sus padres.

Esa prudencia es el reflejo de la educación que ha recibido en casa desde pequeña. Su propio padre lo explicaba hace unos meses al ser preguntado por este momento tan señalado: "Mi preocupación es darle las herramientas para que ella vuele del nido y construya su propia historia".

Un vuelo propio que ahora comienza y que plantea la gran incógnita: ¿veremos a Daniella convertida en la nueva it-girl del momento o mantendrá la discreción como norma?

Siguiendo los pasos de Paula

"Te amo, mamá. Gracias por ser mi mejor amiga". Con estas cariñosas palabras felicitaba Daniella a Paula Echevarría el pasado 7 de agosto con motivo de su cumpleaños. Una publicación que no hizo más que confirmar la complicidad que une a madre e hija.

Aunque sus padres siempre han intentado protegerla de los focos, con los años hemos podido ver cómo Daniella ha heredado el gusto de Paula por la moda y la belleza. Pero no es lo único en lo que se parecen. La propia actriz confesaba que las dos tienen un carácter calcado: "Fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje…".

Ya ha posado ante las cámaras

Sobre si preferirá mantenerse en la sombra o mostrarse al mundo, por ahora todo apunta a que Daniella no le tiene miedo a la vida pública. Hace un año hizo su debut ante las cámaras posando junto a su madre en el photocall de los Elle Style Awards 2025, y recientemente volvió a posar ante los flashes con total naturalidad en el evento por el 20º aniversario de Pantene, marca de la que la actriz es imagen. En esta última ocasión, incluso se animó a dar sus primeras declaraciones alabando a su madre.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría | Gtres

Un paso decisivo hacia las redes

Por si quedaba alguna duda de sus intenciones en esta nueva etapa, Daniella ya ha dado un paso clave al incorporarse a la agencia de marketing de influencers TWIC (The Wolf Is Coming). Allí compartirá sello con creadoras de contenido de primer nivel y con Miguel Torres, la pareja actual de Paula Echevarría. ¿Estamos ante una nueva influencer revelación?

Sus padres piden prudencia

Elija una vida bajo el foco o alejada de él, lo que sus padres tienen claro es que desean proteger su privacidad en esta nueva etapa. "Yo espero no tener que verla mucho en las portadas y que la dejéis tener novio en secreto y esas cosas, que es lo que hemos hecho todos. A ninguno de nosotros nos hubiera gustado que cada vez que tenías un ligue a los 18 años te sacaran en primera página. Creo que con esas cosas deberíamos tener cuidado", pedía prudente Paula Echevarría. Un mensaje muy en la línea del que también suscribió el artista cántabro.