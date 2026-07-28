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En tierra lejana - 28 de julio

Halis cede ante las amenazas de Cihan y confiesa el escondite del sirio que mató a Boran

Después del intento de asesinato que ha sufrido en la cárcel, Cihan vuelve a enfrentarse a Halis. Esta vez no está dispuesto a marcharse sin respuestas y termina consiguiendo una pista que puede acercarlo al verdadero culpable de la muerte de Boran.

Halis cede ante las amenazas de Cihan y confiesa el escondite del sirio que mató a Boran

Halis cede ante las amenazas de Cihan y confiesa el escondite del sirio que mató a Boran

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan no ha dejado escapar la oportunidad. Después de sobrevivir al ataque dentro de prisión, ha acorralado a Halis en los baños de la cárcel para exigirle que dejara de ocultar la verdad.

Desesperado, Halis ha intentado convencerlo de que no era el responsable y le ha suplicado que no creyera la versión del preso que acababa de morir. En ese momento ha dado el nombre del sirio que provocó el accidente de Boran: Hamada.

Según ha dicho, ese hombre conoce toda la verdad y puede explicar quién está detrás de la muerte de su hermano. Incluso ha asegurado que sabe dónde encontrarlo. Cihan, cansado de las medias verdades, le ha reprochado que hubiera ocultado esa información durante tanto tiempo. Halis se ha justificado asegurando que había callado por miedo.

Finalmente, ha terminado revelando el lugar donde se esconde Hamada: un pueblo de Siria. Poco después, el abogado de Cihan le ha comunicado que quedará en libertad en las próximas horas. Con una nueva pista y las puertas de la cárcel a punto de abrirse, Cihan ya tiene claro que debe encontrar a Hamada antes de que sea demasiado tarde.

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