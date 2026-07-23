¿La mayor venganza de Demir? Quiere convertirse en el padre del hijo que Zerrin espera

Sin darle tiempo para reaccionar, él la ha llevado en coche hasta una clínica ginecológica, convencido de que lo primero era confirmar que todo estaba bien. Sin embargo, Zerrin ha pensado que Demir tenía un plan muy distinto. Nada más llegar, se ha negado a bajar del coche y ha luchado con todas sus fuerzas para impedir que la obligara a entrar.

"No quiero abortar. No voy a perder a mi hijo", le ha gritado, convencida de que su marido quería acabar con el bebé que espera de Kaya. La situación ha sido tan tensa que incluso ha amenazado con denunciarlo si intentaba obligarla a interrumpir el embarazo. Pero todo ha cambiado al entrar en la consulta.

Allí los esperaba el doctor Camil, primo de Demir, que no ha tardado en aclarar el malentendido. "¿Cómo que aborto?", ha preguntado sorprendido al escuchar a Zerrin. Entonces Demir ha explicado por qué la había llevado hasta allí. "La he traído para que la examines. Está embarazada", le ha dicho al médico.

Las palabras del doctor han tranquilizado por fin a Zerrin, que ha comprendido que Demir nunca había pensado en obligarla a abortar. Ahora solo queda saber cuál será el siguiente paso después de confirmar un embarazo que puede cambiar para siempre la vida de los tres.

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