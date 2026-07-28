Un preso intenta apuñalar a Cihan en la cárcel y destapa un nombre que lo hace dudar de todos

Cuando menos lo esperaba, un preso ha intentado apuñalarlo por la espalda aprovechando un descuido. El jefe del clan Albora ha conseguido defenderse y reducir al atacante, aunque la situación ha terminado descontrolándose cuando los funcionarios de prisión han intervenido. El hombre no ha obedecido las órdenes de los guardias y uno de ellos ha acabado disparándole para impedir que siguiera atacando.

Malherido y consciente de que le quedaban pocos segundos de vida, Cihan ha aprovechado para preguntarle quién lo había enviado para matarlo. Contra todo pronóstico, el preso ha dicho que fue Halis.

La respuesta ha dejado a Cihan desconcertado. Después de todo lo ocurrido en prisión y de las continuas acusaciones cruzadas entre Halis y Ecmel, ya no sabe si acaba de escuchar la verdad o si alguien ha preparado una nueva trampa para desviar la investigación.

¿Ha sido Halis quien ha ordenado el ataque o el nombre que dice el preso forma parte de un plan para proteger al verdadero responsable? Cihan lo acabará descubriendo cueste lo que cueste.

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