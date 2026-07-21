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En tierra lejana | 21 de julio

"¡Estoy embarazada!": Zerrin confirma que espera un hijo de Kaya delante de Demir

La joven ha confirmado lo que llevaba días temiendo. Pero cuando intenta asimilar la noticia, Demir entra en la habitación y descubre el secreto que trataba de ocultar.

"¡Estoy embarazada!": Zerrin confirma que espera un hijo de Kaya delante de Demir

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zerrin ya no ha podido seguir ignorando las señales. Después de varios días encontrándose mal, ha decidido hacerse una prueba de embarazo a solas en su habitación. Con los nervios a flor de piel, ha esperado el resultado sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.

Al ver la prueba positiva, no ha podido contener las lágrimas. Justo en ese momento, Demir ha llamado a la puerta al escucharla llorar. Preocupado, ha intentado entrar para saber qué estaba pasando, pero Zerrin le ha pedido que la dejara sola.

Lejos de marcharse, Demir ha insistido. Cada vez más desconfiado, ha querido saber qué escondía su mujer. Sin fuerzas para seguir ocultándolo, Zerrin ha terminado confesándolo todo: "¡Estoy embarazada!".

La noticia ha dejado a Demir paralizado ya que el bebé que espera Zerrin es fruto de su historia de amor con Kaya. Un secreto que puede cambiar para siempre el destino de todos.

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