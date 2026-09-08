“¿Se te ha olvidado Boran?”: Sadakat provoca a Alya y termina recibiendo una amenaza

Momentos de altísima tensión los que se han vivido en la cocina entre Alya y Sadakat. La matriarca ha entrado con prisas exigiendo a Pakize y a Umu que se pusieran a preparar todo para el aniversario de la muerte de Boran.

El problema ha saltado cuando el pequeño Cihan Deniz, al oír a su abuela, le ha preguntado a Alya si era el día en que murió su padre. Sadakat no ha dejado pasar la oportunidad para meter la pulla y acusar a Alya de habérsele olvidado la fecha. “¿Cómo iba a olvidarlo? Yo soy su madre y decido cuándo y cómo contarle las cosas a mi hijo”, le ha respondido la doctora.

Pero Sadakat ha ido a más. Al ver la cercanía del niño con Cihan, la abuela ha estallado soltándole al pequeño que deje de llamar “papá” a su tío, gritándole que su padre es Boran. Alya ha saltado de inmediato, pero la matriarca no ha querido bajarse del burro.

Ha sido entonces cuando su nuera ha sacado los dientes y le ha parado los pies con un chantaje en toda regla. Le ha dejado claro que se ha callado todo el tema de Mine por la familia y por Cihan, pero que si vuelve a montar un espectáculo así delante del niño, irá a la policía a denunciarla. A Sadakat no le ha quedado más remedio que irse refunfuñando, dejando claro que esto no va a quedarse así.

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