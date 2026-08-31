Ecmel espera impaciente a que Mine salga de quirófano: “Estoy deseando tener esa conversación”

Mientras los médicos intervienen a Mine de urgencia, la tensión ha estallado por completo entre las familias en los pasillos del hospital. Todos discuten sin control, pero Ecmel solo tiene una cosa en mente: descubrir qué quería contarle Mine.

El patriarca ha explicado que la joven le llamó poco antes de la tragedia para pedirle que se vieran a solas. Aunque la conversación fue muy breve, para Ecmel no hay ninguna duda: Mine iba a confesarle algo importante. Que apareciera después en la puerta de su casa no ha hecho más que confirmar sus sospechas.

Ecmel está convencido de que alguien ha intentado silenciar a Mine antes de que pudiera contar aquello que había ido a revelarle. Por eso, mientras espera noticias de su estado, solo piensa en el momento en el que pueda hablar con ella.

“Solo espero que Mine salga por esa puerta sana y salva. Porque estoy deseando tener esa conversación. Muy pronto veremos qué tiene que decir”, ha asegurado Ecmel.

Ahora, todas las miradas están puestas en Mine. ¿Se atreverá a contarle a Ecmel que Boran es su hijo?

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