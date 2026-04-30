Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 28 de abril

“Me has hecho muy feliz”: el momento más bonito de Alya y Cihan justo antes de que ella decida huir

Hay momentos que cambian el destino de una vida, y el que vivieron Alya y Cihan en el hotel es uno de ellos. La noche parecía el inicio de algo nuevo, pero ha terminado siendo una despedida camuflada.

6

“Me has hecho muy feliz”: el momento más bonito de Alya y Cihan justo antes de que ella decida huir

Publicidad

En esa habitación, Cihan se ha atrevido a soñar en voz alta. Al ver a Alya sonreír después de tanto tiempo y tras confesarle que ver a Zeynep casada con el amor de su vida la ha hecho muy feliz, la tensión entre ambos ha dado paso a algo mucho más profundo.

Entre ellos saltan chispas y la conexión es cada vez más difícil de negar. Alya, que ya se quitó el anillo ante la tumba de Boran renunciando a su pasado, se siente ahora más vulnerable que nunca ante el hombre que tiene delante.

A pesar de que Cihan ha dejado claro que no piensa divorciarse de ella ni aunque quisiera, Alya ha aprovechado el viaje para ejecutar su plan definitivo. No es que lo odie; es que ha empezado a quererlo sin querer y tiene pánico a que el pequeño acabe atrapado para siempre en la guerra de Mardin.

Rumbo a Nueva York: ¿el adiós definitivo?

Tras este momento tan tierno con el jefe del clan, la doctora ha decidido huir con su hijo a Nueva York, donde la espera su amiga Cansu. Alya está cansada de los problemas, de la sangre y de los secretos de los Albora; solo quiere empezar de cero con su pequeño. Pero, después de lo que está pasando entre ella y Cihan... ¿dará marcha atrás en el último segundo o ha llegado el momento de despedirse para siempre de Mardin?

2

Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

6

“Me has hecho muy feliz”: el momento más bonito de Alya y Cihan justo antes de que ella decida huir

Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos en Sueños de libertad

Los fans de Sueños de libertad ponen a prueba a Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos con un divertido juego

Andrés en Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Una drástica medida de Gabriel pone en jaque a la familia De la Reina

Beatriz intenta besar a Gabriel
Resumen

Capítulo 550 de Sueños de libertad; 29 de abril: Beatriz intenta besar a Gabriel

Valentina planta cara a su exnovio
Capítulo 550

"Me violaste": Valentina planta cara a Rodrigo, su exnovio, pero él lo niega por completo

Cloe y Marta en Sueños de libertad
Capítulo 550

Cloe anima a Marta a no rendirse en la búsqueda de Fina: “Tienes que exigir a Darío que te ayude”

La francesa se ha quedado sin palabras cuando Marta le ha contado lo sucedido con Pelayo y su marido.

Salva y Mabel rompen su relación
Capítulo 550

“Es mejor que lo dejemos antes de hacernos más daño”: Mabel y Salva toman una dolorosa decisión y rompen su relación

Los jóvenes no han podido superar los obstáculos de su romance y han tomado la decisión más drástica.

Carmen explota contra Tasio

Carmen explota contra Tasio tras descubrir su “amistad” con Paula: “¿Hay algo más entre vosotros?”

Megan Maxwell lee un fragmento de ¿A qué estás esperando?: “¿De qué le sonaba aquella risa?”

Megan Maxwell lee un fragmento de ¿A qué estás esperando?: “¿De qué le sonaba aquella risa?”

“Sois un rebaño sin pastor”: el duro discurso de Halis que ha dejado a los Korhan mudos de miedo

“Sois un rebaño sin pastor”: el duro discurso de Halis que ha dejado a los Korhan mudos de miedo

Publicidad