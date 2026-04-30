“Me has hecho muy feliz”: el momento más bonito de Alya y Cihan justo antes de que ella decida huir

En esa habitación, Cihan se ha atrevido a soñar en voz alta. Al ver a Alya sonreír después de tanto tiempo y tras confesarle que ver a Zeynep casada con el amor de su vida la ha hecho muy feliz, la tensión entre ambos ha dado paso a algo mucho más profundo.

Entre ellos saltan chispas y la conexión es cada vez más difícil de negar. Alya, que ya se quitó el anillo ante la tumba de Boran renunciando a su pasado, se siente ahora más vulnerable que nunca ante el hombre que tiene delante.

A pesar de que Cihan ha dejado claro que no piensa divorciarse de ella ni aunque quisiera, Alya ha aprovechado el viaje para ejecutar su plan definitivo. No es que lo odie; es que ha empezado a quererlo sin querer y tiene pánico a que el pequeño acabe atrapado para siempre en la guerra de Mardin.

Rumbo a Nueva York: ¿el adiós definitivo?

Tras este momento tan tierno con el jefe del clan, la doctora ha decidido huir con su hijo a Nueva York, donde la espera su amiga Cansu. Alya está cansada de los problemas, de la sangre y de los secretos de los Albora; solo quiere empezar de cero con su pequeño. Pero, después de lo que está pasando entre ella y Cihan... ¿dará marcha atrás en el último segundo o ha llegado el momento de despedirse para siempre de Mardin?