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"Creía que no eras cruel": una confesión de sangre y una huida a contrarreloj en los próximos capítulos de En tierra lejana

Mientras Sahin irrumpe en la mansión buscando venganza, una verdad oculta sobre el origen del pequeño Cihan amenaza con destruir el clan. ¿Podrá Alya escapar antes de que esto salga a la luz?

Una confesión de sangre y una huida a contrarreloj en los próximos capítulos de En tierra lejana

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Sahin llega fuera de sí, enfrentándose a Sadakat tras haber intentado matar a su padre: “¿Qué problema tienes con mi familia?”. Los gritos y la tensión obligan a intervenir antes de que la sangre llegue al río, pero el peligro no viene de fuera, sino de un secreto bajo llave durante años.

Sadakat ya le ha contado la verdad a Cihan: Boran era hijo de Ecmel. Una revelación que cambia las reglas del juego y que él quiere enterrar a toda costa: “Nadie debe saberlo”, ordena tajante.

Mientras tanto, Alya empieza a ver la verdadera cara del hombre que tiene al lado. Decepcionada y asustada por su falta de piedad, se enfrenta a él: “Empezaba a creer que no eras una persona cruel”.

Por otro lado, Ecmel vigila de cerca a su hija Zerrin, haciéndole una advertencia: “Espero que no cometas un error”. Quiere que declare contra Kaya para que su primo se pudra en la cárcel.

Alya, consciente de que todos ocultan algo y que el peligro acecha en cada rincón, toma la decisión de huir con su niño. ¿Conseguirá empezar una nueva vida lejos de la guerra de los Albora? Lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana, a las 23 horas. Disponible también en atresplayer.

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“Ni una maldita vez he sonreído”: Fidan se rebela contra sus hijos y encierra a Zerrin tras su traición

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