“No habrá una tercera vez”: Nare rompe con Sahin y cierra la puerta para siempre

El reencuentro entre Nare y Sahin no ha tenido nada de romántico. A las puertas del hospital, dondeel dolor se respira en cada rincón, Nare ha pedido explicaciones. “Decidí huir contigo sabiendo que me arruinaría la vida, y has vuelto a dejarme tirada”, le ha recriminado a su primo.

Pero Sahin, lejos de pedir perdón, se ha escudado en la tragedia de su propia familia. Para él, el hecho de que Cihanordenara el apuñalamiento de su padre en prisión es una traición imperdonable que lo justifica todo. “¿Cómo iba a ir, Nare? Tu hermano mandó matar a mi padre”, se ha defendido, entrando en un bucle de odio mutuo.

La discusión ha evidenciado que el muro que separa a sus familias es demasiado alto. Mientras Nare defendía que Cihan solo actuó para salvar la vida de Kaya, Sahin se aferraba a la sed de venganza de Ecmel. Ante la imposibilidad de entenderse, Nare ha puesto fin a su historia de amor: “Ya no importa. No habrá una tercera vez”.