Cihan se delata: no puede ocultar sus sentimientos hacia Alya

La dinámica entre los protagonistas ha dado un giro inesperado debido a la actitud del joven, quien parece incapaz de gestionar sus sentimientos más profundos hacia Alya. Aunque intenta mantener una fachada de frialdad, sus acciones demuestran una preocupación que va mucho más allá.

La trama de En tierra lejana explora ahora este conflicto interno donde los celos y la sobreprotección impiden que Cihan pueda ocultar lo que siente por Alya de forma coherente. A medida que la presión aumenta, la joven comienza a cuestionar las verdaderas intenciones de su protector, quien se debate entre el deber y un deseo que amenaza con romper el frágil equilibrio de sus vidas. La intensidad de sus miradas confirma que el secreto está cada vez más cerca de salir a la luz.