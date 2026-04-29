“Es mejor que lo dejemos antes de hacernos más daño”: Mabel y Salva toman una dolorosa decisión y rompen su relación

¡Salva y Mabel están al límite! A la pequeña de los Salazar le está superando la triste situación que atraviesa su amistad con Claudia y ha confesado a Salva que no puede más.

“¿Qué puedo hacer para sacarte de esta amargura?”, ha sido la respuesta del cantinero, que se niega a vivir su amor como si fuera un pecado. Por eso, en un acto de impulsividad, ha propuesto a Mabel romper la relación.

Mabel ha respondido con un silencio sepulcral que Salva ha interpretado como un sí: “Esto se ha acabado, no hay nada más que hablar”.

La hija pequeña de los Salazar no ha dado crédito a las palabras de su novio y ha terminado aceptando esta triste proposición que separa a los jóvenes: “Es mejor que lo dejemos antes de hacernos más daño”, ha sentenciado

La clandestina relación de Mabel y Salva ha sido demasiada efímera. ¿Podrán reconciliarse los jóvenes o será un adiós definitivo?