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Capítulo 83

“Sois un rebaño sin pastor”: el duro discurso de Halis que ha dejado a los Korhan mudos de miedo

Gracias a la sinceridad de Seyran, Halis ha dejado claro que, aunque no tenga los papeles de la mansión, él sigue siendo el único señor.

“Sois un rebaño sin pastor”: el duro discurso de Halis que ha dejado a los Korhan mudos de miedo

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Halis, que no perdona ni una, ha decidido que era el momento de poner a todo el mundo en su sitio. El patriarca ha empezado su discurso con una frase que nos ha dejado los pelos de punta: "Cuando el lobo se hace viejo, se convierte en el hazmerreír de los perros". El abuelo de Ferit está harto de que su familia discuta por todo y le mienta a las espaldas, y no ha dudado en decirles a la cara que son como "un rebaño sin pastor".

Luego, ha dejado claro que se siente profundamente decepcionado con los suyos. Mientras todos le ocultaban la verdad para no "caer en desgracia", ha habido una persona que ha marcado la diferencia. “Afortunadamente, todavía queda gente sincera y honesta en esta casa; Seyran vino y me lo contó todo”, ha soltado el patriarca ante la mirada de culpabilidad de Ifakat y el resto.

Pero lo más fuerte ha llegado cuando ha hecho un ultimátum: "El que vuelva a actuar sin avisarme, se va a la calle". El hombre se siente tan poderoso que incluso ha restado importancia al hecho de que la escritura de la casa ya no sea suya. "Solo cedí el papel, pero yo sigo siendo el señor", ha gritado desafiante.

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