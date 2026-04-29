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En tierra lejana | 28 de abril

La prueba definitiva que cambia el juicio de Kaya y desenmascara a Zerrin

La justicia ha llegado a Mardin de la mano de Cihan. Cuando todo parecía perdido y Kaya Albora se veía pasando el resto de su vida en la cárcel por culpa de la falsa declaración de Zerrin, una prueba de última hora ha dado un vuelco radical.

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La prueba definitiva que cambia el juicio de Kaya y desenmascara a Zerrin

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El ambiente en la sala era de funeral hasta que el abogado de los Albora ha pedido la palabra: “Señoría, nos gustaría presentar una prueba que acabamos de recibir”. Se trataba del vídeo grabado por el testigo de la moto, enviado por Cihan en el último minuto.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: es Sedat Nalhanoglu quien dispara a Zerrin y luego apunta a la pareja. El disparo de Kaya solo fue en defensa propia. La mentira ha quedado al descubierto ante los ojos de un juez que no ha tenido más remedio que dictar sentencia: “Esto lo cambia todo”.

“¡Bendito sea el Señor! ¿De verdad creíais que podríais destruirnos?”, gritaba una Sadakat eufórica. Kaya ha salido por fin a la calle, pero con el corazón roto. Después de haber sobrevivido incluso a una emboscada en prisión orquestada por Ecmel, el joven Albora se enfrenta ahora a la realidad más dura: no puede acercarse a su prima.

Los Albora han ganado esta batalla judicial, pero la guerra familiar está más viva que nunca y Kaya tiene claro que no va a parar hasta que cada uno pague por lo que le han hecho pasar en esa celda.

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