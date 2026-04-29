Capítulo 550 de Sueños de libertad; 29 de abril: Beatriz intenta besar a Gabriel
La niñera ha vuelto a insinuarse ante Gabriel cuando ha descubierto que también conserva su alianza de matrimonio.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
¡Carmen y David se han vuelto a encontrar! La expareja ha cruzado unas tiernas palabras que han dejado tocada a la sevillana.
Poco después, Tasio le ha confesado que estuvo con Paula el día de la comida. Carmen no ha dado crédito a estas palabras, ¡y sospecha que haya algo más!
En otro orden de cosas, Valentina le ha contado a Claudia que ella sabía que Mabel y Salva se gustaban, pero no supo cómo reaccionar. Esta confesión que no ha sentado nada bien a la dependienta.
Mientras, Salva y Mabel han puesto fin a su relación en un acto de impulsividad marcado por reproches y miedos. ¿Lograrán reconciliarse?
La llegada de Rodrigo a Toledo ha dejado en shock a Valentina cuando el militar ha tratado de forzarla para llevársela de la colonia. ¿Correrá peligro la vida de la joven?
Además, Marta le ha contado a Cloe la verdad de la marcha de Fina. La francesa la ha animado a seguir luchando por encontrarla. ¿Lo conseguirá?
¡Pablo ha vuelto a casa! El patriarca de los Salazar ha regresado tras la petición de Miguel, que no ha podido soportar ver a Nieves destrozada por la ausencia de su marido.
Finalmente, Beatriz ha vuelto a insinuarse a Gabriel tras descubrir que aún conserva su alianza de matrimonio… ¡y ha intentado besarle! Sin embargo, él se ha apartado rápidamente. ¿Terminará cayendo en la tentación?
