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En tierra lejana | 28 de abril

Alya descubre el pasado de Cihan con Seida y su relación cambia para siempre

La joven doctora ya no puede negar que el hombre al que debería odiar le despierta una curiosidad incontrolable.

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Alya descubre el pasado de Cihan con Seida y su relación cambia para siempre

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Cihan no se ha andado con rodeos al entrar en la habitación: “¿Por qué tocas mis cosas? Sabes que no me gusta que nadie las mueva”, le ha soltado nada más ver que Alya andaba hurgando entre sus relojes.

Pero ella, lejos de ponerse nerviosa, le ha aguantado el pulso. Ha reconocido que tiene curiosidad por entender a qué se dedica y quién es realmente el hombre con el que ahora comparte su vida.

Sin embargo, la cosa se ha puesto seria cuando ha salido el nombre de Seida. Alya encontró una horquilla en forma de mariposa y no ha parado hasta que Nare le ha contado toda la historia: esa mujer estuvo enamorada de Cihan hasta las trancas.

Intentando entender el pasado de su marido, la doctora ha preguntado lo evidente: “¿Por qué no le dijiste a Demir que Seida se enamoró de ti?”. Cihan se ha limitado a decir que lo hizo por no hacer sufrir más a su enemigo, pero el daño ya estaba hecho.

Alya ha dejado claro que ese pasado le importa y mucho. Entre reproches por invadir la intimidad y preguntas sobre antiguas amantes, la atracción entre el "contrabandista" y la doctora es ya un secreto a voces que ninguno de los dos puede frenar.

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