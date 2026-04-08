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En tierra lejana | 7 de abril

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

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El momento familiar más tierno entre Cihan, Alya y su hijo que ha dejado a Sadakat fuera de juego

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Sadakatse ha quedado de piedra. Justo cuando intentaba dar otra de sus lecciones de "buena madre" y criticar el trabajo de Alya en el hospital, Cihan ha tomado una decisión que nadie esperaba: ha puesto a su familia por delante de todo.

El pequeño Cihan Deniz ha llegado emocionado con su cometa, buscando ese momento de cariño que tanto le falta. Y aunque Sadakat ha intentado meter cizaña, sugiriendo que Alya descuida al niño, Cihan no ha pasado por el aro. "Madre, déjalo ya", le ha dicho harto de sus comentarios.

Sin pensarlo dos veces, el líder de los Albora ha decidido que la comisaría podía esperar. Lo más importante ahora era subir a la azotea con Alya y el pequeño para volar esa cometa juntos. Es la primera vez que vemos a los tres actuar como una verdadera familia, dejando a una Sadakat rabiosa y completamente sola en la mansión.

¿Es este el principio del fin del poder de la matriarca? Lo que está claro es que, entre los hilos de esa cometa, ha empezado a nacer algo real entre Cihan y Alya que nadie va a poder frenar.

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