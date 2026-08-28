“Hazlo por Nieves y por tus hijos”: Damián intenta convencer a Pablo para que se someta a una peligrosa operación, ¿aceptará?

Damián ha ido a visitar a Pablo al hospital después del susto que han tenido por la reacción alérgica a la morfina. El patriarca de los De la Reina le ha dejado claro su descontento ante la decisión del Salazar de no operarse: “me parece un despropósito por tu parte”

Sin embargo, Pablo le ha intentado explicar los motivos de su decisión: no quiere jugarse la vida por una operación, prefiere pasar su tiempo con su familia, aunque tenga un tumor dentro.

Aunque Damián lo ha escuchado, ha intentado hacerle ver que pasar la vida en una cama, sufriendo por una enfermedad, no sería una buena vida. El De la Reina le ha pedido que confíe en los médicos y que piense en su familia: “Hazlo por Nieves y por tus hijos”:

Ante la mención de su familia, Pablo le ha confesado a su amigo el terror que siente por morir tan pronto: “No me puedo ir todavía, me quedan muchas cosas por hacer”, pero no le ha asegurado que vaya a someterse a esa operación. ¿Cuál será su decisión final? ¿Lograrán convencerlo?

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