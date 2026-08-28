Andrés, preocupado por Begoña, da un paso inesperado y… ¡decide quedar con ella!

Beatriz ha vuelto a la acción y esta vez Andrés ha sido la víctima: la niñera ha manipulado al hijo de Damián y le ha convencido de que debe reunirse con Begoña.

El joven De la Reina, preocupado por si Gabriel le estuviera haciendo daño, ha decidido llamarla para proponerle quedar en los jardines de la condesa con la excusa de ver a Juanito.

Begoña se ha quedado sin palabras ante estas inesperadas palabras, pero no ha dudado en aceptar su propuesta.

Finalmente, Beatriz no ha podido evitar sonreír al comprobar que su plan ha vuelto a funcionar. ¿Qué tramará la niñera esta vez?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas