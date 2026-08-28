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Capítulo 636

Andrés, preocupado por Begoña, da un paso inesperado y… ¡decide quedar con ella!

El hijo de Damián se ha excusado con que quiere ver a Juanito, pero la realidad es que teme por ella.

Andrés, preocupado por Begoña, da un paso inesperado y… ¡decide quedar con ella!

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Beatriz ha vuelto a la acción y esta vez Andrés ha sido la víctima: la niñera ha manipulado al hijo de Damián y le ha convencido de que debe reunirse con Begoña.

El joven De la Reina, preocupado por si Gabriel le estuviera haciendo daño, ha decidido llamarla para proponerle quedar en los jardines de la condesa con la excusa de ver a Juanito.

Begoña se ha quedado sin palabras ante estas inesperadas palabras, pero no ha dudado en aceptar su propuesta.

Finalmente, Beatriz no ha podido evitar sonreír al comprobar que su plan ha vuelto a funcionar. ¿Qué tramará la niñera esta vez?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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