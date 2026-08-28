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Capítulo 636

Marta intenta acercar posturas con Fina en una romántica cita que acaba de la peor manera: “¿No confías en mí?”

La hija de Damián ha vuelto a insinuar a su pareja que Bianca quiere recuperarla y la fotógrafa ha estallado en cólera.

Marta intenta acercar posturas con Fina en una romántica cita que acaba de la peor manera: “¿No confías en mí?”

Marta intenta acercar posturas con Fina en una romántica cita que acaba de la peor manera: “¿No confías en mí?”

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Marta es consciente de que su relación con Fina está atravesando sus peores momentos, así que ha decido organizar una cita para limar asperezas.

Todo ha cambiado cuando la hija de Damián ha sacado a relucir las intenciones ocultas de Bianca: “¿Vamos a empezar con eso otra vez?”, le ha reprochado Fina.

No obstante, la joven De la Reina ha hecho caso omiso a sus advertencias y ha insistido en que la argentina está tratando de pasar más tiempo con la fotógrafa.

Fina ha explotado ante estas acusaciones y ha desatado una tensa discusión marcada por los fuertes reproches: “¿No te fías de mí?”, le ha recriminado la fotógrafa, que le ha dejado claro que no va a consentir que la traten como un trofeo.

La discusión ha terminado con una demoledora sugerencia de Marta que no ha sentado nada bien a Fina: “Tienes que hablar con ella, que es la tercer en discordia”. ¿Podrá #Mafin poner fin a esta crisis?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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