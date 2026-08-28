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Capítulo 636 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Pablo salva su vida, pero se niega a operarse

El asesor financiero no está dispuesto a asumir los graves riesgos que entraña su operación.

Capítulo 636 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Pablo salva su vida, pero se niega a operarse

Capítulo 636 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Pablo salva su vida, pero se niega a operarse

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Ángela Rolo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz se ha presentado en el despacho de Andrés para expresar su preocupación por Begoña y manipularle para que se reúna con ella.

Esta conversación que el hijo de Damián llame a la enfermera para poder verse a solas. ¿Qué tramará esta vez la niñera?

Mientras, Claudia ha seguido insistiendo en que Paula es la responsable de los robos en la tienda.

Sin embargo, el misterio de los robos se ha resuelto cuando Valentina ha pillado a una clienta in fraganti. Aunque Claudia se ha disculpado con la dependienta por sus acusaciones, Paula se ha mostrado muy ofendida. ¿Conseguirán tener una relación cordial?

En otro orden de cosas, Salva ha visitado a Mabel para comprobar cómo se encontraba, pero la joven ha tenido una muy mala actitud hacia los intentos del tabernero por ayudarla.

La tensión entre Marta y Fina no desaparece, y la presencia de Bianca en la vida de la fotógrafa no ayuda con sus discusiones. Marta está segura de que la artista quiere entrometerse en su relación con Fina, pero ella no está de acuerdo. ¿Descubrirá la fotógrafa las intenciones de su expareja?

Finalmente, Pablo ha logrado salvar su vida, pero Miguel ha dado una noticia muy importante: la operación a la que debe someterse puede tener complicaciones, ¡e incluso podría morir en el quirófano!

Ante estas advertencias, Pablo se ha negado por completo, pero Damián ha tratado de convencerle. ¿Cuál será la decisión final de Pablo?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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