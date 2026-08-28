Paula rechaza las disculpas de Claudia tras descubrir quién está detrás de los robos: “Nunca había pasado tanta vergüenza”

Después de que Valentina haya pillado a doña Cuca robando en la tienda, una de las clientas más fieles de la perfumería, Claudia ha tenido que pedirle disculpas a Paula por las insinuaciones de su posible implicación.

Aunque Claudia le ha asegurado que está muy arrepentida de haberla tratado de una forma tan hostil y por haberla acusado sin motivos, Paula se ha sentido muy humillada: “Nunca había pasado tanta vergüenza”

La nueva dependienta ha querido entender ese cambio de actitud en Claudia, y la sobrina de Manuela le ha explicado que han pillado a doña Cuca robando en la tienda.

La noticia ha hecho reflexionar a Paula sobre las disculpas de su compañera. Si no llegan a encontrar a la culpable, Claudia seguiría dudando de ella. Ante esa conclusión, la encargada no ha podido defenderse y Paula se ha marchado dolida y sin aceptar sus disculpas. ¿Podrán reconciliarse de verdad?

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