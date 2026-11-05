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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Agustín se reencontrará con una vieja amiga del pasado... ¡sor Amparo!

El párroco se quedará de piedra al verse cara a cara con la monja en la tienda de perfumes. ¿Cuál es su pasado común?

Don Agustín

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Agustín se reencontrará con una vieja amiga del pasado... ¡sor Amparo!

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad un reencuentro lo pondrá todo patas arriba y los problemas de Gabriel no pararán de crecer.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Beatriz encarará a Begoña por haber hecho preguntas en las joyerías de Toledo sobre su ex novio, Javier. ¿Cómo terminará este tira y afloja?

Manuela y Eduardo disfrutarán de una tarde de pícnic juntos... ¿más románticos que nunca? ¿Será el comienzo de una bonita relación?

Don Agustín y sor Amparo se reencontrarán en la colonia... ¡Y el párroco estará visiblemente afectado! ¿Cuál fue su relación en el pasado? ¿Se saludarán con normalidad ¿Qué esconderán?

Andrés y Damián seguirán bajo la pista del abogado Cifuentes... ¡Saben que esconde algo! ¿Descubrirán lo que es?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

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Manuela y Eduardo se irán de cita

Capítulo 683 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Manuela y Eduardo, se irán de cita romántica

Beatriz

El plan de Gabriel y Beatriz contra Begoña: le presentarán a un impostor como novio de la niñera

Valentina
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Valentina insiste en invitar a Paula pese a la oposición de Damián: "Es mi boda"

Begoña
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Fina
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Fina contradice a Bianca e impone sus fotografías: "No voy a exponer contigo"

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