Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Agustín se reencontrará con una vieja amiga del pasado... ¡sor Amparo!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad un reencuentro lo pondrá todo patas arriba y los problemas de Gabriel no pararán de crecer.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Beatriz encarará a Begoña por haber hecho preguntas en las joyerías de Toledo sobre su ex novio, Javier. ¿Cómo terminará este tira y afloja?

Manuela y Eduardo disfrutarán de una tarde de pícnic juntos... ¿más románticos que nunca? ¿Será el comienzo de una bonita relación?

Don Agustín y sor Amparo se reencontrarán en la colonia... ¡Y el párroco estará visiblemente afectado! ¿Cuál fue su relación en el pasado? ¿Se saludarán con normalidad ¿Qué esconderán?

Andrés y Damián seguirán bajo la pista del abogado Cifuentes... ¡Saben que esconde algo! ¿Descubrirán lo que es?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.