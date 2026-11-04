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En tierra lejana | 3 de noviembre

Boran descubre que Ecmel es su padre cuando está a punto de matarlo

Boran se ha presentado en casa de Sahin dispuesto a acabar con Ecmel. Sin embargo, cuando está a punto de disparar, él le dice que es su padre.

Boran descubre que Ecmel es su padre cuando está a punto de matarlo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Boran ha irrumpido en casa de Sahin para vengarse de Ecmel por haberle destrozado la vida. Al verlo, el patriarca no ha podido ocultar su sorpresa al descubrir que está vivo. Boran ha confirmado que sobrevivió, pero le ha reprochado haberle quitado todo lo que tenía y le ha advertido de que ha llegado su momento de pagar por ello.

Cihan ha aparecido justo cuando Boran estaba a punto de cometer una locura y ha intentado detenerlo. Le ha suplicado que no volviera a arruinar su vida, pero Boran se ha negado a escucharle. Convencido de que ya no tiene nada que perder, ha insistido en que Ecmel pagaría por todo. Ni siquiera las súplicas de Sadakat han conseguido pararlo.

Entonces, Ecmel le ha dicho el gran secreto de su vida: "Boran, eres hijo mío". Él no podía creer lo que acababa de escuchar y le ha exigido una explicación. Ecmel ha insistido en que era su padre y le ha pedido que mirara a su madre para que le dijera toda la verdad.

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