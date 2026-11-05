Fina contradice a Bianca e impone sus fotografías: "No voy a exponer contigo"

Fina ha decidido presentarle a Bianca las fotografías que a ella más le han gustado para la exposición; a pesar de que, son las que la artista le sugirió descartar.

Cuando Bianca ha visto de nuevo las fotografías, no podía entender por qué no le había hecho caso.

Pero Fina, fiel a su carácter, se ha impuesto: "Estas son las que me definen mejor, y son de la manera en la que yo veo el mundo".

Bianca le ha sugerido que le parecen "arriesgadas" y cree que le pueden "perjudicar" en su primera exposición.

Aunque Fina, de nuevo, se lo ha tomado a lo personal, y cree que lo de Bianca es contra ella.

"No confías en el trabajo que hago", le ha dicho enfadada la fotógrafa. ¿Expondrá finalmente con ella?