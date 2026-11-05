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Capítulo 683

Begoña le cuenta a Gabriel que ha ido a Toledo a buscar al novio de Beatriz...¡Sin rastro de él!

"Le encontraré", Begoña está convencida de dar con Javier, el novio de Beatriz, para que se haga cargo de ella y su bebé. No quiere estar toda la vida haciéndose cargo de ella.

Begoña

Begoña le cuenta a Gabriel que ha ido a Toledo a buscar al novio de Beatriz...¡Sin rastro de él!

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Begoña está convencida de encontrar a Javier, el novio de Antonia (Beatriz) que supuestamente la dejó embarazada.

Quiere que sea él quien se haga cargo de Antonia y de su bebé, principalmente porque ella ya no quiere hacerse cargo: tras un fuerte malentendido, la confianza de Begoña en la niñera, está rota.

Lo que ella no sabe, es que Javier ya no está vivo... ¡Lo mató Antonia! Y que el bebé que espera... ¡Es de Gabriel! ¡De su marido!

Cuando le ha contado en el despacho que está buscando al novio de Antonia, él se ha puesto muy tenso, y le ha reprochado que lo hace por quitársela de en medio.

Pero Begoña está decidida, volverá a Toledo y preguntará debajo de las piedras si hace falta: va a encontrarle.

¿Qué va a hacer ahora Gabriel?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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