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La desesperación se apodera de María, esta noche en Entre tierras: “¡Necesita que le vea un médico ya!”

Teresa, una de las nuevas jornaleras de Almería, reacciona rápidamente e intenta salvar la vida a Nicolás.

La desesperación se apodera de María, esta noche en Entre tierras: “¡Necesita que le vea un médico ya!”

La desesperación se apodera de María, esta noche en Entre tierras: “¡Necesita que le vea un médico ya!”

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Celia Gil
Celia Gil
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El segundo capítulo de Entre Tierras empezará con un momento de gran tensión. A pesar de que Toscano consiguió salvar de las llamas a Nicolás, el hijo de Manuel seguirá inconsciente. Todos contemplarán la escena sin saber muy bien qué hacer, y pese a los intentos desesperados de María por despertarle, el joven no reaccionará.

Pero, de repente, Teresa, una de las nuevas jornaleras que acababa de llegar con María y Claudia, actuará con decisión. Se lanzará a Nicolás y pedirá espacio para intentar reanimarle.

María vivirá unos momentos de pánico insoportables, pero tras unos segundos, Nicolás despertará y empezará a toser. La jornalera advertirá a María de lo importante que es que le evalúe un médico para asegurarse de que todo está bien.

¡No te pierdas el segundo capítulo de Entre tierras, esta noche, a partir de las 23:00h en Antena 3!

Rodolfo Sancho

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