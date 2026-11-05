Resumen
Capítulo 683 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Manuela y Eduardo, se irán de cita romántica
La comandanta acepta irse de excursión con el chófer… ¿estará surgiendo el amor entre ellos?
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto una propuesta de cita entre Manuela y Eduardo, y Begoña con un objetivo fijo: encontrar al exnovio de Beatriz.
Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy
Begoña ha empezado la búsqueda por todas las joyerías de Toledo, y está dispuesta a hacer todo para encontrar a Javier Moreno, el supuesto padre del hijo que espera Beatriz.
Gabriel, que conoce de primera mano la tozudez de la enfermera, ha empezado a idear un plan para darle a su mujer lo que quiere… ¡Conocer a Javier Moreno! ¿Cómo lo harán? ¿Cumplirá la promesa que le hizo a Beatriz?
Mientras, Andrés ha intentado sonsacarle a Félix Cifuentes el motivo real de su visita a la fábrica de perfumes, con muy poco éxito. Le ha advertido las consecuencias que tendrá si colabora con su primo Gabriel: “Te convertirás en nuestro enemigo”.
Miguel ha vuelto a mostrar sus inseguridades a Claudia, cree que ella siente pena y por eso se ve obligada a invitarle a los planes.
Tomás ha aconsejado a Salva sobre Paula. ¡Tiene que sacársela de la cabeza! Como consejo de padre, le ha recordado que está enamorada de un buen amigo suyo y eso nunca acaba bien: “No te va a traer más que problemas”.
Damián le ha hecho una petición a Valentina sobre su boda. Al enterarse de que Paula está invitada a la boda y, por tanto, va a compartir espacio con Tasio, le ha pedido que la desinvite del evento.
Valentina, ha rechazado la opción al momento. Paula fue una de sus primeras invitadas y continuará estándolo.
Una inesperada llegada a la colonia ha sorprendido a Don Agustín. Sor Amparo, ha revuelto los recuerdos del párroco. ¿Qué pasado ocultan?
Por su parte, Eduardo ha propuesto a Manuela pasar una tarde juntos ya que los dos la tienen libre. ¿Será una cita camuflada?
No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.
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