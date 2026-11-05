Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 683 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Manuela y Eduardo, se irán de cita romántica

La comandanta acepta irse de excursión con el chófer… ¿estará surgiendo el amor entre ellos?

Manuela y Eduardo se irán de cita

Capítulo 683 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Manuela y Eduardo se irán de cita

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto una propuesta de cita entre Manuela y Eduardo, y Begoña con un objetivo fijo: encontrar al exnovio de Beatriz.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy

Begoña ha empezado la búsqueda por todas las joyerías de Toledo, y está dispuesta a hacer todo para encontrar a Javier Moreno, el supuesto padre del hijo que espera Beatriz.

Gabriel, que conoce de primera mano la tozudez de la enfermera, ha empezado a idear un plan para darle a su mujer lo que quiere… ¡Conocer a Javier Moreno! ¿Cómo lo harán? ¿Cumplirá la promesa que le hizo a Beatriz?

Mientras, Andrés ha intentado sonsacarle a Félix Cifuentes el motivo real de su visita a la fábrica de perfumes, con muy poco éxito. Le ha advertido las consecuencias que tendrá si colabora con su primo Gabriel: “Te convertirás en nuestro enemigo”.

Miguel ha vuelto a mostrar sus inseguridades a Claudia, cree que ella siente pena y por eso se ve obligada a invitarle a los planes.

Tomás ha aconsejado a Salva sobre Paula. ¡Tiene que sacársela de la cabeza! Como consejo de padre, le ha recordado que está enamorada de un buen amigo suyo y eso nunca acaba bien: “No te va a traer más que problemas”.

Damián le ha hecho una petición a Valentina sobre su boda. Al enterarse de que Paula está invitada a la boda y, por tanto, va a compartir espacio con Tasio, le ha pedido que la desinvite del evento.

Valentina, ha rechazado la opción al momento. Paula fue una de sus primeras invitadas y continuará estándolo.

Una inesperada llegada a la colonia ha sorprendido a Don Agustín. Sor Amparo, ha revuelto los recuerdos del párroco. ¿Qué pasado ocultan?

Por su parte, Eduardo ha propuesto a Manuela pasar una tarde juntos ya que los dos la tienen libre. ¿Será una cita camuflada?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Don Agustín

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Agustín se reencontrará con una vieja amiga del pasado... ¡sor Amparo!

Manuela y Eduardo se irán de cita

Capítulo 683 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Manuela y Eduardo, se irán de cita romántica

Beatriz

El plan de Gabriel y Beatriz contra Begoña: le presentarán a un impostor como novio de la niñera

Valentina
Capítulo 683

Valentina insiste en invitar a Paula pese a la oposición de Damián: "Es mi boda"

Begoña
Capítulo 683

Begoña le cuenta a Gabriel que ha ido a Toledo a buscar al novio de Beatriz...¡Sin rastro de él!

Fina
Capítulo 683

Fina contradice a Bianca e impone sus fotografías: "No voy a exponer contigo"

Una nueva pelea entre Bianca y Fina tiene lugar, ya que la fotógrafa quiere exponer sus fotos bajo su criterio, no el de la argentina.

Zeynep se enfrenta a la peor noticia sobre Kader
Avance | Este domingo

Azra ve cerca su libertad mientras Zeynep se enfrenta a la peor noticia sobre Kader

La tensión se dispara en el próximo capítulo de El secreto. Mientras Azra cree que la relación entre Ebru y Cihan puede ser su oportunidad para librarse de su marido, una denuncia por malos tratos provoca que los servicios sociales se lleven a Kader de la mansión Tecer.

La desesperación se apodera de María, esta noche en Entre tierras: “¡Necesita que le vea un médico ya!”

La desesperación se apodera de María, esta noche en Entre tierras: “¡Necesita que le vea un médico ya!”

Boran declara la guerra a Cihan para recuperar a Alya y su hijo

Boran declara la guerra a Cihan para recuperar a Alya y su hijo: "No permitiré que nadie me los arrebate"

Los desayunos de En tierra lejana no son puro atrezo: la gastronomía de Mardin también es protagonista

Los desayunos de En tierra lejana no son puro atrezo: la gastronomía de Mardin también es protagonista

Publicidad