El plan de Gabriel y Beatriz contra Begoña: le presentarán a un impostor como novio de la niñera

Gabriel está agobiado por los nuevos movimientos de Begoña.

Su mujer está haciendo preguntas para dar con Javier, el antiguo novio de Beatriz. Ella quiere que vuelva para que se haga cargo de ella y del bebé.

Lo que no sabe es que Javier está muerto y que el bebé no es suyo, sino del propio Gabriel.

Beatriz está tranquila, pero Gabriel le pide que no subestime a Begoña... Si no encuentra a Javier, puede que empiece a sospechar y se pongan feas las cosas.

Por ello, se les ocurre una idea: presentarán a Begoña un impostor que finja ser Javier Moreno, el novio de Beatriz.

¿Así conseguirán que la enfermera deje de investigar? ¿Qué pasaría si les descubriera?