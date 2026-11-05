Valentina insiste en invitar a Paula pese a la oposición de Damián: "Es mi boda"

Una nueva contradicción ha surgido entre Damián y Valentina.

La prometida de Andrés ha ido a casa de la Reina para ultimar un tema de las invitaciones de la boda y Damián se ha sumado a ellos.

Hablando de todo un poco, Damián, le ha pedido a Valentina que no invite a Paula a la boda. Tras conocerse su relación extramatrimonial con su hijo Tasio, no quiere que tengan la oportunidad de coincidir en el mismo sitio.

Valentina, ofendida, le ha respondido que no piensa hacerlo.

"De hecho, Paula fue a la primera persona a la que se lo conté"; y, alegando que es su boda, le ha comunicado que no va a desinvitarla. Paula irá al enlace.

¡Damián se ha quedado sin palabras! ¿Qué pasará ahora?