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"Saber que te quieren es precioso": las palabras de Cihan que emocionan a Alya

EN TIERRA LEJANA

El inesperado apoyo de Cihan devuelve la esperanza a Alya en su momento más difícil

La doctora se sincera sobre las heridas que arrastra desde la infancia y encuentra consuelo en una conversación con Cihan que marca un nuevo paso en su relación.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La reaparición de Fikriye deja a Alya completamente hundida. Convencida de que no guarda ningún recuerdo feliz de su pasado, acaba confesando a Cihan que su hijo es lo único que le queda después de años de dolor y sufrimiento.

Frente a esa desgarradora revelación, Cihan intenta hacerle ver que no está sola y le transmite un mensaje cargado de cariño y esperanza. Sus palabras emocionan a Alya y refuerzan la conexión que ambos han demostrado mantener pese a las dificultades vividas en los últimos meses En tierra lejana.

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