Alya y Sadakat, unidas por el miedo a perder a Cihan Deniz: ¿conseguirán salvarlo?

Horas después de que desapareciera sin dejar rastro, los Albora han conseguido encontrar a Cihan Deniz cerca de un caudaloso río. El pequeño había salido en busca de Firfir, el pony que Cihan le regaló y al que llevaba tiempo deseando volver a ver.

Lo que parecía el final de la pesadilla se ha convertido en una nueva tragedia en cuestión de segundos. Al ver a su madre, el niño ha perdido el equilibrio y ha caído al agua ante la mirada horrorizada de toda la familia.

Sin pensarlo dos veces, Cihan y Kaya se han tirado al río antes de que la corriente se lo llevara. Mientras tanto, desde la orilla, nadie ha podido hacer nada más que observar cómo desaparecían entre el agua.

Alya se ha quedado destrozada. Sin noticias de su hijo y sin poder ver qué estaba ocurriendo río abajo, ha roto a llorar presa del pánico. Convencida de que podía perderlo para siempre, ha intentado correr hacia el río para seguirlos.

Ha sido entonces cuando Sadakat la ha parado. La matriarca, que tampoco podía contenerse, la ha abrazado mientras ambas lloraban rotas de dolor. Por primera vez, las diferencias entre ellas han desaparecido.

Unidas por el pánico, solo les queda esperar. ¿Conseguirán salvar a Cihan Deniz? Lo descubriremos en el próximo capítulo de En tierra lejana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas