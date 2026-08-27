¿Realmente quieren volver a casa? Las dudas invaden a los Vicho cuando el “Caos Total” está a punto de explotar

Desde que supieron que se iban a mudar a la ciudad natal de sus padres, los hermanos Vicho se pusieron manos a la obra para truncar los planes de Mateo y Helena. Con estrategias tan locas como poco efectivas, los niños han tenido que ir acostumbrándose a su nueva realidad. Tanto es así que, con el “Caos Total” a la vuelta de la esquina, podrían haber cambiado de objetivo.

Tras la gran revelación sobre el futuro laboral de su padre, los jóvenes están a un paso de conseguir la meta que tanto perseguían. Ahora bien, la marca de ropa de Álex, el amor de Teresa y el círculo de amigos de Luis se han convertido en elementos centrales en sus vidas y renunciar a ellos no es tan atractivo como lo era meses atrás.

La única que todavía no entiende de dónde vienen las dudas de sus hermanos es Carola. ¿Se sumará a este cambio de idea? Descúbrelo esta noche en Antena 3, con dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie.

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