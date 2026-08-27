Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

¿Realmente quieren volver a casa? Las dudas invaden a los Vicho cuando el “Caos Total” está a punto de explotar

El “Caos Total” está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿realmente tienen tantas ganas de volver a casa? Los Vicho podrían no estar tan convencidos de su objetivo como pensaban.

Padre no hay más que uno, la serie

¿Realmente quieren volver a casa? Las dudas invaden a los Vicho cuando el “Caos Total” está a punto de explotar

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Desde que supieron que se iban a mudar a la ciudad natal de sus padres, los hermanos Vicho se pusieron manos a la obra para truncar los planes de Mateo y Helena. Con estrategias tan locas como poco efectivas, los niños han tenido que ir acostumbrándose a su nueva realidad. Tanto es así que, con el “Caos Total” a la vuelta de la esquina, podrían haber cambiado de objetivo.

Tras la gran revelación sobre el futuro laboral de su padre, los jóvenes están a un paso de conseguir la meta que tanto perseguían. Ahora bien, la marca de ropa de Álex, el amor de Teresa y el círculo de amigos de Luis se han convertido en elementos centrales en sus vidas y renunciar a ellos no es tan atractivo como lo era meses atrás.

La única que todavía no entiende de dónde vienen las dudas de sus hermanos es Carola. ¿Se sumará a este cambio de idea? Descúbrelo esta noche en Antena 3, con dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

Publicidad

Series

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

Cihan rompe a llorar ante la tumba de su hermano en una desgarradora confesión: "Me enamoré, perdóname"

Padre no hay más que uno, la serie

¿Realmente quieren volver a casa? Las dudas invaden a los Vicho cuando el “Caos Total” está a punto de explotar

Alya y Cihan en En tierra lejana

Alya y Cihan, como nunca los habíamos visto: así se grabó su romántica imagen en En tierra lejana

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El estado de salud de Pablo se complica, ¡su vida corre peligro!

Tesko en Una nueva vida
¡Descúbrelo!

¿Quién es Mert İnce, el niño que interpreta a Tesko en Una nueva vida?

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta vuelve a enfrentarse a Bianca
Resumen

Capítulo 634 de Sueños de libertad; 24 de agosto: Marta no da tregua a Bianca

La hija de Damián vuelve a atacar a la argentina a pesar de que Fina se haya puesto de su lado.

“Se va a morir”: Mabel se derrumba al conocer las preocupantes noticias sobre Pablo
Capítulo 634

“Se va a morir”: Mabel se derrumba al conocer las preocupantes noticias sobre Pablo

Nieves ha desvelado a su hija que Pablo tiene un tumor, aunque aún no saben si es maligno.

Paula, indignada ante las graves acusaciones de Claudia: “Me estás insultando, soy una persona honrada”

Paula, indignada ante las graves acusaciones de Claudia: “Me estás insultando, soy una persona honrada”

Andrés da la cara por Begoña durante una fuerte discusión entre el matrimonio

Andrés da la cara por Begoña tras una fuerte discusión con Gabriel

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

“¿Puedes dejar de montarte películas?”: Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia

Publicidad