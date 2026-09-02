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Un hombre humilde y honrado

Ahmet Saraçoğlu es Arif, el padre de Zeynep y Ebru que luchará por mantener unida a su familia

Es un hombre trabajador de la vieja escuela que adora a los suyos, pero que verá cómo su mundo se desmorona por las decisiones opuestas de sus dos hijas.

Ahmet Saraçoğlu es Arif, el padre de Zeynep y Ebru que luchará por mantener unida a su familia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Arif es un hombre noble, protector y de buenos valores que ha dedicado toda su vida a sacar adelante a su familia. Viene de un entorno humilde y, a diferencia de los roles de alta sociedad, su mayor riqueza son sus tres hijos: Zeynep, Ebru y Mustafa. Aunque es un padre cariñoso, también es firme cuando se trata de defender el honor de los suyos.

Su vida da un vuelco con sus dos hijas. Por un lado, sufrirá al ver cómo la valiente Zeynep se mete de lleno en la boca del lobo al intentar salvar a la pequeña Kader, enfrentándose a una de las familias más poderosas del país. Por el otro, tendrá que lidiar con el enorme dolor de cabeza que le dará Ebru, cuya ambición e ingenuidad la llevan a endeudarse con el banco por culpa de una traición amorosa.

Desesperado por protegerlos a todos, Arif se convertirá en el pilar fundamental que intentará sostener los cimientos de su casa cuando las mentiras de Ebru y las deudas salgan a la luz. A lo largo de la trama, tendrá que sacar las garras para evitar que los enemigos de la familia, especialmente Cihan, se salgan con la suya.

Para interpretar a este entrañable patriarca, la ficción cuenta con Ahmet Saraçoğlu, un veterano y respetado actor al que la audiencia española recordará perfectamente por dar vida a Mümtaz, el implacable y poderoso tío de Sinan en Una nueva vida.

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