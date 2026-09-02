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Una persona muy querida vuelve a la mansión Korhan para el gran final de Una nueva vida

Una nueva vida se prepara para una despedida llena de emociones. El 13 de septiembre, después de El secreto, la serie llegará a su final con un regreso muy esperado.

Una persona muy querida vuelve a la mansión Korhan para el gran final de Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de cuatro años alejado de la mansión y recuperándose de su enfermedad, Halis Korhan volverá a casa para vivir uno de los momentos más especiales de su familia. El patriarca conseguirá superar esta dura etapa y cumplirá uno de sus mayores sueños: conocer por fin a sus bisnietos, Tesko, Duru y Hatice.

Su regreso será uno de los momentos más emocionantes del gran final de Una nueva vida. El próximo 13 de septiembre, después de El secreto, la historia de los Korhan llegará definitivamente a su final.

Un regreso muy esperado

Halis se marchó de la mansión para comenzar un tratamiento y luchar por su vida. Antes de hacerlo, toda la familia se reunió con él para darle fuerzas. Seyran consiguió convencerle de que debía seguir luchando y juntos dejaron pendiente una nueva fotografía familiar: la que se harían cuando Halis regresara a casa conociendo ya a sus bisnietos.

Ahora ese momento llegará. Halis volverá a la mansión y tendrá la oportunidad de conocer a Tesko, Duru y Hatice, los pequeños que han llenado de alegría a la familia Korhan.

Así será el gran final de Una nueva vida

La despedida de Una nueva vida promete ser especialmente emotiva. Después de todo lo que han vivido, Seyran y Ferit pondrán el broche final a su historia como merecen, rodeados de las personas que han marcado sus vidas y de todo lo que han construido juntos.

Será un final para emocionarnos y, probablemente, para soltar alguna lágrima. La familia volverá a reunirse, Halis cumplirá el sueño que tenía pendiente y Seyran y Ferit podrán cerrar su historia por todo lo alto. Si no puedes esperar, ya está disponible en atresplayer.

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