Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pone a Begoña contra las cuerdas en un tenso cara a cara
El director d la fábrica se enfrenta a la enfermera y amenaza con enseñarle las fotos a Valentina.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
¡La operación de Pablo será todo un éxito! El asesor financiero regresará a la habitación a la espera de conocer los resultados. ¿Recibirá buenas noticias?
Además, Miguel dejará sin palabras a Claudia cuando le proponga acompañarle al hospital a visitar a su padre. El doctor Salazar estará dispuesto a presentar a la encargada como su novia. ¿Aceptará?
Mientras, Roque y Eduardo volverán a reencontrarse. Aunque el chófer tratará de convencer a su hijo de que perdone a Federico, el joven no dará su brazo a torcer.
En otro orden de cosas, a pesar de las ilusiones de Paula por mudarse a un piso con Tasio, el hijo de Damián se verá obligado a volver a la casa De la Reina y dejará a su novia en la estacada. ¿Se avecinará crisis en la pareja?
¡Gabriel se enfrentará a Begoña! El director de la fábrica le enseñará a la enfermera sus fotos con Andrés y ella responderá con una noticia que lo dejará en shock.
Además, Beatriz sorprenderá a Gabriel con una propuesta que podría cambiarlo todo, ¿de qué se tratará?
Finalmente, Bianca se sentirá derrotada ante la reconciliación de Marta y Fina, pero decidirá mover ficha con una maquiavélica propuesta a su marchante. ¿De qué será capaz esta vez?
¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!
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