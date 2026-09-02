Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pone a Begoña contra las cuerdas en un tenso cara a cara

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡La operación de Pablo será todo un éxito! El asesor financiero regresará a la habitación a la espera de conocer los resultados. ¿Recibirá buenas noticias?

Además, Miguel dejará sin palabras a Claudia cuando le proponga acompañarle al hospital a visitar a su padre. El doctor Salazar estará dispuesto a presentar a la encargada como su novia. ¿Aceptará?

Mientras, Roque y Eduardo volverán a reencontrarse. Aunque el chófer tratará de convencer a su hijo de que perdone a Federico, el joven no dará su brazo a torcer.

En otro orden de cosas, a pesar de las ilusiones de Paula por mudarse a un piso con Tasio, el hijo de Damián se verá obligado a volver a la casa De la Reina y dejará a su novia en la estacada. ¿Se avecinará crisis en la pareja?

¡Gabriel se enfrentará a Begoña! El director de la fábrica le enseñará a la enfermera sus fotos con Andrés y ella responderá con una noticia que lo dejará en shock.

Además, Beatriz sorprenderá a Gabriel con una propuesta que podría cambiarlo todo, ¿de qué se tratará?

Finalmente, Bianca se sentirá derrotada ante la reconciliación de Marta y Fina, pero decidirá mover ficha con una maquiavélica propuesta a su marchante. ¿De qué será capaz esta vez?

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