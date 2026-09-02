Capítulo 639 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: Tasio, obligado a volver a la casa De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Pablo ha entrado en el quirófano, no sin antes despedirse de su familia y recordarles lo mucho que los quiere. A pesar de los riesgos que supone, ha accedido a operarse. ¿Saldrá todo bien?

Mientras, la campaña publicitaria de Brossard ha comenzado a inundar la prensa toledana y Damián no ha podido evitar entristecerse.

Sin embargo, Marta y Fina han decidido contratacar a Gabriel con una ingeniosa idea publicitaria que ha vuelto a unir a la pareja. ¿Podrá salir adelante? ¿Habrán superado #Mafin esta crisis?

Además, el director de la fábrica ha regresado a la tienda para amendrentar a Claudia y dejarle claro que… ¡la prioridad son los productos de Brossard!

En otro orden de cosas, Damián, tras descubrir que Eduardo es el padre de Roque, y que solo trataba de defender a su hijo, ha decidido no despedirlo. ¡De la que se ha librado!

Finalmente, Paula se ha mostrado muy ilusionada con la propuesta de Tasio de mudarse juntos a un piso.

No obstante, todo ha cambiado cuando, instantes después, Damián ha obligado a Tasio a volver a la casa De la Reina para seguir escondiendo su ruptura con Carmen. ¡Su plan con Paula se ha chafado! ¿Se lo confesará?

No te pierdas nada de Sueños deSueños de libertad libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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