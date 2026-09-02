Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto

Murat Yildirim desvela el lado más humano de Serhat: “Queríamos que la gente empatizara con él”

El actor turco da vida a Serhat Tecer, un empresario de éxito que ve cómo todo lo que creía tener bajo control se desmorona cuando descubre la infidelidad de su mujer y que esta le ha ocultado durante seis años la existencia de una hija que no es suya.

Murat Yildirim desvela el lado más humano de Serhat: “Queríamos que la gente empatizara con él”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Murat Yildirim tenía claro que interpretar a Serhat iba a ser mucho más que ponerse en la piel de un hombre que descubre una traición. El protagonista de El secreto quería entender qué hay detrás de sus decisiones, sus enfados y su manera de reaccionar ante una situación que le supera.

“En la vida existen ciertas líneas y límites que uno no debe cruzar bajo ningún concepto. Hay que tener en cuenta las consecuencias de traspasarlos”, explica el actor al hablar de su personaje.

Serhat se encuentra de repente ante una realidad que nunca había imaginado. Berrak le ha ocultado durante seis años que tuvo una hija con otro hombre y, cuando él descubre la verdad, ella sufre un accidente y se queda en coma. Kader acaba entrando en la mansión y Serhat tiene que enfrentarse a una situación que todavía no sabe cómo gestionar.

La llegada de la niña cambia por completo su vida. Serhat no sabe cómo relacionarse con ella y pone límites desde el primer momento. Una reacción que forma parte de las contradicciones del personaje y que Yildirim ha querido mostrar sin buscar que el público esté siempre de acuerdo con él. “Dijimos que, si conseguía convertir al personaje en alguien con quien la gente pudiera empatizar, entonces, para nosotros, sería un gran éxito”, cuenta.

Este domingo, los espectadores podrán conocer a Serhat y al resto de personajes de El secreto en su gran estreno en Antena 3. La serie también está ya disponible en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

A la deriva

Un regreso que lo cambia todo: A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pone a Begoña contra las cuerdas en un tenso cara a cara

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pone a Begoña contra las cuerdas en un tenso cara a cara

Murat Yildirim desvela el lado más humano de Serhat: “Queríamos que la gente empatizara con él”

Murat Yildirim desvela el lado más humano de Serhat: “Queríamos que la gente empatizara con él”

Capítulo 639 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: Tasio, obligado a volver a la casa De la Reina
Resumen

Capítulo 639 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: Tasio, obligado a volver a la casa De la Reina

“Voy a acabar con esto de una vez”: Gabriel estalla al descubrir las fotos más comprometidas de Begoña y Andrés
Capítulo 639

“Voy a acabar con esto de una vez”: Gabriel estalla al descubrir las fotos más comprometidas de Begoña y Andrés

“Eres el amor de mi vida”: Marta y Fina recuperan su complicidad tras días de tensión
Capítulo 639

“Eres el amor de mi vida”: Marta y Fina recuperan su complicidad tras días de tensión

La pareja ha puesto fin a días de crisis y dudas por las manipulaciones de Bianca.

Tasio sorprende a Paula con una inesperada noticia: “Estoy buscando un pisito donde vivir contigo”
Capítulo 639

Tasio sorprende a Paula con una inesperada noticia: “Estoy buscando un pisito donde vivir contigo”

La dependienta se alegra de no tener que alojarse siempre en un hotel para ver al hijo de Damián.

“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano

“Sois lo que da sentido a mi vida”: Pablo se despide de su familia antes de entrar en el quirófano

Cihan y Alya intentan dejar atrás su dolor ante el impresionante paisaje de Mardin

Cihan y Alya intentan dejar atrás su dolor ante el impresionante paisaje de Mardin

¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha ocultado una hija durante seis años? Así comienza El secreto

¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha ocultado una hija durante seis años? Así comienza El secreto

Publicidad