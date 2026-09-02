El secreto
Murat Yildirim desvela el lado más humano de Serhat: “Queríamos que la gente empatizara con él”
El actor turco da vida a Serhat Tecer, un empresario de éxito que ve cómo todo lo que creía tener bajo control se desmorona cuando descubre la infidelidad de su mujer y que esta le ha ocultado durante seis años la existencia de una hija que no es suya.
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Murat Yildirim tenía claro que interpretar a Serhat iba a ser mucho más que ponerse en la piel de un hombre que descubre una traición. El protagonista de El secreto quería entender qué hay detrás de sus decisiones, sus enfados y su manera de reaccionar ante una situación que le supera.
“En la vida existen ciertas líneas y límites que uno no debe cruzar bajo ningún concepto. Hay que tener en cuenta las consecuencias de traspasarlos”, explica el actor al hablar de su personaje.
Serhat se encuentra de repente ante una realidad que nunca había imaginado. Berrak le ha ocultado durante seis años que tuvo una hija con otro hombre y, cuando él descubre la verdad, ella sufre un accidente y se queda en coma. Kader acaba entrando en la mansión y Serhat tiene que enfrentarse a una situación que todavía no sabe cómo gestionar.
La llegada de la niña cambia por completo su vida. Serhat no sabe cómo relacionarse con ella y pone límites desde el primer momento. Una reacción que forma parte de las contradicciones del personaje y que Yildirim ha querido mostrar sin buscar que el público esté siempre de acuerdo con él. “Dijimos que, si conseguía convertir al personaje en alguien con quien la gente pudiera empatizar, entonces, para nosotros, sería un gran éxito”, cuenta.
Este domingo, los espectadores podrán conocer a Serhat y al resto de personajes de El secreto en su gran estreno en Antena 3. La serie también está ya disponible en atresplayer.
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