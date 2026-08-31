Cihan asume toda la culpa por la muerte del bebé de Mine: “Cargaré con esto toda mi vida”

Mine ha tenido que ser trasladada de urgencia al hospital. Los médicos han conseguido salvarle la vida en el quirófano, pero las noticias no han podido ser peores: el bebé no ha sobrevivido.

Por su parte, Sadakat no ha tardado en pedirle explicaciones a su hijo. Lejos de asumir lo ocurrido, la matriarca ha vuelto a señalar a Alya como la responsable de la tragedia y ha reprochado a Cihan no haberla escuchado. “Te lo dije y no me hiciste ni caso. Te dije que esa mujer te arrebataría a tu hijo y tu futuro”, le ha recriminado.

Pero Cihan no ha permitido que su madre culpe a Alya por lo ocurrido. El joven ha dado un paso al frente y ha dejado claro que la decisión de embestir el coche fue suya. “Nadie me ha arrebatado nada. Es culpa mía. Sé exactamente lo que hice y por qué. Soy consciente de mis actos y volvería a hacerlo”, ha respondido.

El empresario sabe que las consecuencias de aquella decisión le acompañarán durante toda su vida. Sin embargo, no está dispuesto a compartir esa culpa con nadie ni mucho menos a permitir que recaiga sobre Alya.

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