En tierra lejana | 31 de agosto
Cihan asume toda la culpa por la muerte del bebé de Mine: “Cargaré con esto toda mi vida”
El jefe del clan ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de la decisión que tomó para salvar a Alya. Mine ha perdido a su bebé y, mientras Sadakat busca culpables, él tiene claro que será él quien cargue con el peso de aquella tragedia para siempre.
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Mine ha tenido que ser trasladada de urgencia al hospital. Los médicos han conseguido salvarle la vida en el quirófano, pero las noticias no han podido ser peores: el bebé no ha sobrevivido.
Por su parte, Sadakat no ha tardado en pedirle explicaciones a su hijo. Lejos de asumir lo ocurrido, la matriarca ha vuelto a señalar a Alya como la responsable de la tragedia y ha reprochado a Cihan no haberla escuchado. “Te lo dije y no me hiciste ni caso. Te dije que esa mujer te arrebataría a tu hijo y tu futuro”, le ha recriminado.
Pero Cihan no ha permitido que su madre culpe a Alya por lo ocurrido. El joven ha dado un paso al frente y ha dejado claro que la decisión de embestir el coche fue suya. “Nadie me ha arrebatado nada. Es culpa mía. Sé exactamente lo que hice y por qué. Soy consciente de mis actos y volvería a hacerlo”, ha respondido.
El empresario sabe que las consecuencias de aquella decisión le acompañarán durante toda su vida. Sin embargo, no está dispuesto a compartir esa culpa con nadie ni mucho menos a permitir que recaiga sobre Alya.
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