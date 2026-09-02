“Voy a acabar con esto de una vez”: Gabriel estalla al descubrir las fotos más comprometidas de Begoña y Andrés

Después de manipular a Andrés para que se reuniera con Begoña y fotografiarlos a traición, Beatriz ha dado un paso más y ha decidido entregarles las fotos a Gabriel.

El director de la fábrica no ha dado crédito a estas instantáneas, así que la niñera ha continuado metiendo el dedo en la llaga: “Abre los ojos de una vez”.

Beatriz ha continuado explicando con todo lujo de detalles sus sospechas, pero él no ha querido seguir escuchándola y se ha limitado a reprocharle que no se lo haya contado antes: “Se está riendo de ti, nunca ha dejado de hacerlo”, le ha respondido la niñera.

Gabriel, ha estallado en furia antes esas imágenes, pero ha dejado claro que no piensa quedarse de brazos cruzados: “Voy a acabar con esto de una vez”, se ha prometido a sí mismo. ¿De qué será capaz?

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