“Eres el amor de mi vida”: Marta y Fina recuperan su complicidad tras días de tensión

Han sido días de incertidumbre para #Mafin, ¡pero por fin ha llegado la ansiada reconciliación!

Todo ha comenzado cuando la pareja ha ideado una emotiva campaña publicitaria para promocionar los perfumes De la Reina que ha hecho saltar la chispa entre ellas.

“Te he echado de menos”, le ha confesado Fina, alegre de sentir que su pareja vuelve a ser la Marta de siempre: “Decidida, segura de sí misma y una mujer con toda la fuerza del mundo”.

Aunque la hija de Damián se ha disculpado por haber mostrado su lado más vulnerable, pero la fotógrafa le ha dejado claro que

Finalmente, la pareja ha sellado su reconciliación con un beso acompañado de unas tiernas declaraciones: “Eres el amor de mi vida y siempre lo serás”. ¡Parece que #Mafin vuelven a conectar!

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