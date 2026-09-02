¿Lo recuerdas? Doğaç Yıldız vuelve a Antena 3 con El Secreto después de ser Yigit en Pecado Original

El domingo la espera llega a su fin: El Secreto aterrizará por fin a nuestras pantallas a las 22:00 horas. Además, ya os adelantamos que, en esta nueva serie, es probable que os suenen varias caras por haberlas visto antes en otras series de Atresmedia.

Una de ellas es la de Doğaç Yıldız, que en El Secreto interpreta a Mustafa, el hermano de Ebru y Zeynep que generará cierto misterio en el primer episodio. ¿Qué esconderá este personaje?

Si visteis Pecado Original lo reconoceréis desde el primer momento, ya que este actor se metió en la piel del hijo de Ender y Kaya que tantos momentos de tensión nos regaló al espectador. Yigit consiguió ganarse el cariño de los espectadores... ¿también lo logrará Mustafa?

Así era Yigit en Pecado Original

Cuando Yigit llegó a Pecado Original lo hizo con muchas ganas de vengarse de su madre. Ender lo había dado en adopción cuando nació y el joven creció con mucho resentimiento hacia ella. Cuando llegó, hasta intentó acabar con su vida, pero, con el tiempo y gracias a su padre, Kaya, logró cogerle cariño.

Yigit también protagonizó una historia de amor con Lila llena de altibajos. La hija de Halit Argun se enamoró perdidamente del joven y los dos se convirtieron en una de las parejas más consolidadas de la serie. ¡Qué alegría tener a Doğaç Yıldız de vuelta en Antena 3!

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